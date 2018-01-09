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Cenk'in İngiltere'ye götürdüğü bidondan bakın ne çıktı

Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un İngiltere'ye giderken yanında götürdüğü bidonda siyah zeytin olduğu öğrenildi.

09 Ocak 2018 Salı 12:06
Cenk'in İngiltere'ye götürdüğü bidondan bakın ne çıktı

Rekor transfer ücreti ile Türkiye'ye veda eden Cenk Tosun'un İngiltere'ye gidiş görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Eşi Ece Tosun ile, Atatürk Havalimanında görüntülenen yıldız futbolcunun yanında 6 valiz ve bir de işte tüm dikkatleri üzerine çeken bir bidon vardı.

Tosun çiftinin yanlarından bir an bile ayırmadıkları sarı kapaklı bidonun içinde ne olduğu ise çok konuşuldu. Herkes önce içinde turşu olduğunu düşündü.
Sosyal medya da paylaşım rekoru kıran bidonun içinde ne olduğu ise çok geçmeden ortaya çıktı. Tosun çifti, İngiltereye yanlarında bir bidon siyah zeytin ile gitti.

 Cenk Tosun'un Türk yemeklerine olan düşkünlüğü daha önce de Türk Hava Yollarının anneler günü reklamına yansımıştı. Uçakla seyahat eden milli yıldızlara, anneleri en sevdikleri yemekleri hazırlayarak sürpriz yapmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 12:06
  1. cenk tosun
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