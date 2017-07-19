Cenk'in golleri Beşiktaş'a yetmedi!

Beşiktaş, ilk kez geldiği Çin'de Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.



Zhuhai Sports Stadı'nda oynanan karşılaşmada 41. dakikada Amine Harit, 56. dakikada Hemmerich ve 63. dakikada Konoplyanka'nın gollerine engel olamayan Kartal'a Cenk Tosun'un 69. ile 75. dakikalarda attığı goller geri dönüş için yeterli olmadı.







Beşiktaş 10 kişi tamamladı

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasını 10 kişi tamamladı.

Siyah-beyazlı ekipte 88. dakikada Oğuzhan Özyakup, sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Beşiktaş, karşılaşmadaki oyuncu değişiklik hakkını tamamladığı için müsabakayı 10 kişi bitirdi.







Çinli futbolseverler keyifli anlar yaşadı

Avrupa'nın önemli takımlarına ev sahipliği yapan Çin'deki futbolseverler, iki ekip arasındaki karşılaşmada keyifli anlar yaşadı.

Müsabaka boyunca iki takım oyuncularına destek veren Çinli futbolseverler, futbolcuların güzel hareketlerini de alkışladı.

Bu arada bazı Çinlilerin Beşiktaş tezahüratlarına eşlik etmeye çalıştığı gözlendi.





Schalke 04: 3 - Beşiktaş: 2



Stat: Zhuhai Sports Center



Hakemler: Li Haixin, Zhong Yong, Pan Mai (Çin)



Schalke 04: Fahrmann, McKennie (Dk. 46 Reese), Insua (Dk. 46 Burgstaller), Geis (Dk. 46 Hemmerich), Di Santo (Dk. 46 Konoplyanka), Stambouli (Dk. 66 Sam), Caligiuri (Dk. 46 Urchida), Coke (Dk. Tekpetey), Harit (Dk. 46 Avdijaj), Wright (Dk. 46 Naldo), Nastasic (Dk. 46 Bentaleb)



Beşiktaş: Tolga Zengin (Dk. 46 Fabricio), Beck, Mitrovic, Tosic (Dk. 74 Fatih Aksoy), Adriano (Dk. 61 Atınç Nukan), Hutchinson (Dk. 61 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup, Babel (Dk. 74 Sedat Şahintürk), Tolgay Arslan (Dk. 74 Aras), Caner Erkin (Dk. 61 Mustafa Pektemek), Cenk Tosun



Goller: Dk. 44 Harit, Dk. 57 Hemmerich, Dk. 63 Konoplyanka (Schalke 04), Dk. 67 ve 75 Cenk Tosun (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 48 Tolgay Arslan, Dk. 83 Fatih Aksoy (Beşiktaş)



MAÇTAN DAKİKALAR



44. dakikada Wright'ın güzel ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Harit, kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0



45. dakikada Tolgay Arslan'ın, ceza alanı önünde plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



Maçın ilk yarısı 1-0 Schalke 04'ün üstünlüğüyle tamamlandı.



57. dakikada Hemmerich, bir süre taşıdığı topu ceza yayı içinde yerden düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-0



61. dakikada ara pasta topla buluşan Cenk Tosun, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.



63. dakikada Schalke 04, ani geliştirdiği atakta farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Avdijaj, ceza alanı içinde topu Konoplyanka'ya bıraktı. Bu oyuncunun dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti ve Almanya temsilcisi 3-0 öne geçti.



67. dakikada Oğuzhan Özyakup'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kafalardan seken topu, arka direkte önünde bulan Cenk Tosun, düzgün bir vuruşla filelere bıraktı: 3-1



75. dakikada iyi paslaşan Beşiktaş'ta topla son olarak buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere göndererek farkı bire düşürdü: 3-2



Beşiktaş, Çin'deki hazırlık maçından 3-2 mağlup ayrıldı.