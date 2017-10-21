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Cenk'e mükemmel teklif: Gomez+10 milyon euro

Mario Gomez, Beşiktaş’ın teklifini geri çevirerek Wolfsburg’a transfer olmuştu. Almanlar, beklediğini alamayınca Cenk’in peşine düştü..

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:34
Cenk'e mükemmel teklif: Gomez+10 milyon euro

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın deyimiyle "Beşiktaş'tan giden, bir yeri arar; Beşiktaş'ı!" sözü bir kez daha gerçek oldu. Siyah-beyazlılar geçen sezon Aboubakar'dan önce Mario Gomez'i istemiş, ancak Alman forvet Wolfsburg'u tercih etmişti. Bu sezon başında da siyah-beyazlılar Gomez için yeniden nabız yokladı ancak 32 yaşındaki forvet yine olumsuz yanıt verdi.. Herkes yoluna gitti ama işler Gomez'in umduğu gibi olmadı.. Mario Gomez'le işin yürümeyeceğine karar veren Wolfsburg teknik direktörü Schmidt sezon başında; Ostende'den Dimata'ya 10 milyon euro,

GOMEZ+10 MiLYON

Arsenal'dan 19 yaşındaki Hinds'e 1.5 milyon euro verdirdi. Yetmedi, 6.5 milyon euro'ya Origi'yi kiralattı. Fakat tüm bunlara rağmen Wolfsburg sadece 8 gol attı, Bundesliga'da 14'üncü sırada kaldı. Wolfsburg bunun üzerine, Beşiktaş'ın gol makinesi Cenk Tosun için devreye girdiği iddia edildi. Sports-1 kanalı, Alman ekibinin Beşiktaş'a Cenk için Gomez ve 10 milyon euro teklif ettiğini gündeme getirdi.

Cenk, bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 maçta 7 gol attı, 2 de asist yaptı. Gomez ise 4 resmi maçta oynadı, ne gol attı, ne de asist yapabildi..

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:34
  1. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
  • HamidoHamido1 gün önce
    Bu yorumunu hangi haberle bağdaşlaştırabilirim sevgili kardeşim
  • tuzcutuzcu1 gün önce
    Ölümler mi azalıyor acaba....Yaşımı yükseltmek lazım....İşsizlik artıyor olabilir mi? SGK müsrif olabilir mi? Emekliliğe rağbet mi arttı ki? Prim tutarlarında bir gerileme mi oldu? Ne oluyorsa oluyor yahu....Biz mi çözeceğiz....Birileri görüyordur her halde....

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