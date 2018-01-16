Cenk Tosun'un takım arkadaşı Fenerbahçe'ye geliyor

Everton’da Allardyce’ın göreve gelmesi, Davy Klaassen için tam bir kabus oldu. Hollandalı futbolcu ligde 14 maçtır kadroya bile giremiyor. İngiliz ekibinin gözden çıkarttığı Klaassen, Fenerbahçe’ye kiralık olarak gelebilir.

24 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giymek istiyor. Advocaat’tan Sarı-Lacivertliler ile ilgili olumlu referans alan Klaassen, teklif bekliyor. Hollandalı, ön libero, merkez orta saha ve forvet arkası olarak oynayabiliyor. Başarılı futbolcu Ajax’taki performansıyla milli takımın değişilmezlerinden olsa da Everton’da kadroya giremeyince, Portakallar’da da gözden düştü.

Kaynak:Fanatik