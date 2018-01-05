Cenk Tosun'un imza töreni ertelendi

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın, 27 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun için düzenleyeceği imza töreni ertelendi. Milli futbolcunun sağlık kontrolleri devam ettiği için imza töreni ertelendi.

Everton, transfer ücretinin 24 milyon Euro'sunu peşin ödeyecek. Kalan 3 milyon eurousu milli oyuncunun performansına bağlı olarak ödenecek.

NET 4 MİLYON EURO KAZANACAK

Bu akşam Liverpool'a gidecek Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini 4.5 yıllığına Everton'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak. Milli yıldız yıllık 6,5 milyon euro kazanacak. Milli futbolcunun maaşının 2,5 milyon eurosu vergi kesintisine uğrayacak. Cenk 4 milyon euro net para kazanacak.



İngiliz ekibi Everton, milli yıldız Cenk Tosun'un evraklarını yetiştiremediği için bu akşam oynanacak Liverpool - Everton maçında sahada olamayacak.