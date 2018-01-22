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Cenk Tosun'un ilk 11'deki yeri sallantıda!

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosunu renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:09
Cenk Tosun'un ilk 11'deki yeri sallantıda!

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.

Cenk Tosun,  1-1 biten West Bromwlch macında 69 dakika oyunda kaldı ama varlık gösteremedi. Bir grup taraftar Cenk'i oyundan çıkarken yuhalarken, diğer bir grup onları ıslıkla protesto etti. Niasse'nin Cenk'in yerine girer girmez gol atması, Türk yıldızın ilk 11'deki yeri tehlikede yorumlarına neden oldu. Menajer Sam Allardyce da "Cenk kısa sürede toparlanacaktır" dedi. (Star)

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 11:09
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