Cenk Tosun'un ilk 11'deki yeri sallantıda!

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.



Cenk Tosun, 1-1 biten West Bromwlch macında 69 dakika oyunda kaldı ama varlık gösteremedi. Bir grup taraftar Cenk'i oyundan çıkarken yuhalarken, diğer bir grup onları ıslıkla protesto etti. Niasse'nin Cenk'in yerine girer girmez gol atması, Türk yıldızın ilk 11'deki yeri tehlikede yorumlarına neden oldu. Menajer Sam Allardyce da "Cenk kısa sürede toparlanacaktır" dedi. (Star)