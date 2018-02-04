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Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal deplasmanında darmadağın oldu

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta maçında Arsenal, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'ı sahasında 5-1 yendi.

04 Şubat 2018 Pazar 02:12
Cenk Tosun'lu Everton, Arsenal deplasmanında darmadağın oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, konuk ettiği Everton'ı 5-1 mağlup etti.

Ligin 26. hafta karşılaşmasında üst sıralara çıkma mücadelesi veren Arsenal, orta sıralarda yer alan Everton'ı Emirates Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya atak başlayan Arsenal, 6'ncı ve 19'uncu dakikada Aaron Ramsey, 14'üncü dakikada Laurent Koscielny ve 37'nci dakika yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

İkinci yarının 74. dakikasında Ramsey ile bir gol daha bulan Arsenal, rakibini 5-1 mağlup etti. Everton'ın tek golünü, 64. dakikada Dominic Calvert-Lewin kaydetti. Ramsey, karşılaşmada 3 gol atarak hat trick yaptı.

Cenk Tosun 78. dakikada...

Everton'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun, 78. dakikada Oumar Niasse'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Arsenal, puanını 45'e çıkararak 6'ncı sıradaki yerini korudu. Everton ise 31 puanla 10'uncu sırada kaldı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 02:12
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Arsenal

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