Cenk Tosun'dan şortunu giyen Orkan'a: Çabuk çıkar onu

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş sabah antrenmanı sonrası resmi Instagram hesabından Orkan Çınar ve Talisca'nın fotoğrafını paylaştı.

Siyah beyazlı takımın genç yıldızlarından Orkan Çınar'ın fotoğrafta verdiği detay ise gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 23 numaralı şortunu giyiyordu.

"ORKAN ÇABUK ÇIKAR O ŞORTU"

Bu detayı atlamayan siyah beyazlı taraftarlar fotoğrafın altına yüzlerce yorum yazarken Cenk Tosun da paylaşıma kayıtsız kalamadı. Fotoğrafın altına kendi hesabından 'Orkan çabuk çıkar o şortu' yazarak genç futbolcuya takıldı. Cenk'in bu yorumu sosyal medyada da gündem oldu.