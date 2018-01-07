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Cenk Tosun'dan şortunu giyen Orkan'a: Çabuk çıkar onu

Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kendisinin şortunu giyen Orkan Çınar'ın fotoğrafına yorum yaptı, "Orkan çabuk çıkar o şortu." yazdı.

07 Ocak 2018 Pazar 20:38
Cenk Tosun'dan şortunu giyen Orkan'a: Çabuk çıkar onu

Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş sabah antrenmanı sonrası resmi Instagram hesabından Orkan Çınar ve Talisca'nın fotoğrafını paylaştı.

Siyah beyazlı takımın genç yıldızlarından Orkan Çınar'ın fotoğrafta verdiği detay ise gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 23 numaralı şortunu giyiyordu.

"ORKAN ÇABUK ÇIKAR O ŞORTU"

Bu detayı atlamayan siyah beyazlı taraftarlar fotoğrafın altına yüzlerce yorum yazarken Cenk Tosun da paylaşıma kayıtsız kalamadı. Fotoğrafın altına kendi hesabından 'Orkan çabuk çıkar o şortu' yazarak genç futbolcuya takıldı. Cenk'in bu yorumu sosyal medyada da gündem oldu.

 

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 20:38
  1. cenk tosun
  2. orkan çınar
  3. beşiktaş
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