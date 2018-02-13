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Cenk Tosun'dan flaş Vagner Love yorumu!

Rekor bedelle Eveton'a transfer olan Cenk Tosun gündeme dair açıklamalarda bulundu.

13 Şubat 2018 Salı 12:26
Cenk Tosun'dan flaş Vagner Love yorumu!

22 milyon Euro (103 milyon TL) karşılığında rekor bedelle Ada’nın yolunu tutan 26 yaşındaki futbolcu, Kara Kartal’ın kendisinin yerine Aytemiz Alanyaspor’dan transfer ettiği Vagner Love’ı övdü. Tosun, “Gittikten sonra yerime Samuel Eto’o ya da Vagner Love’ın transfer edilmesini istemiştim. Love geldi. Onun alınmasına sevindim. Doğru bir transfer. Şimdi gözüm arkada değil. Beşiktaş için hayırlı olsun. Love umarım şampiyonluk için gerekli katkıyı yapar” ifadelerini kullandı.

‘Daha fit olacağım’

Everton formasıyla İngiltere Premier Lig’de 2’si ilk 11’de olmak üzere 3 maça çıkıp 144 dakika sahada kalan ancak henüz golle buluşamayan 26 yaşındaki futbolcu, adaptasyon sürecini kısa sürede atlatmayı hedeflediğini söyledi. Yıldız futbolcu, “Bambaşka bir lige geçiş yaptım. Hem lige hem de yeni takım arkadaşlarıma en kısa sürede alışabilmek için elimden geleni yapıyorum. Son maçta süre alamadım. Ancak bunu önemli bir sorun olarak görmüyorum. Hem takımımla hem de bireysel olarak çalışmalarımı sürdürüp 11’e dönmeyi istiyorum. Bir iki hafta içerisinde daha fit bir yapıya ulaşacağım” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 12:26
  1. Cenk Tosun
  2. Vagner Love
  3. Beşiktaş
  4. Everton

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