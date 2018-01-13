Cenk Tosun'a övgü yağdı!

Bu akşam Tottenham deplasmanına çıkan Everton'ın Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun ilk maçında etkili bir oyun sergilerken milli yıldızın performansı maçı yayınlayan BT Sport spikeri ve yorumcusundan övgü aldı.

Yıldız golcünün ilk karşılaşması olmasına rağmen kendine güvenen bir görüntü sergilediğini de söyleyen İngiliz spiker ve yorumcu, Cenk'in Everton için gelecekte büyük işler yapacağı yorumunda bulundu.

Hava toplarının neredeyse tamamını kazanan Cenk, maçın ilk yarısında kazanılan köşe vuruşunda topa kafa vurdu, Rooney tamamlayarak ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Pozisyon sonrası maçı yorumlayan İngiliz spiker "Everton'ın yeni çocuğu Premier Lig'de rakip savunmaları ciddi sıkıntıya sokacak" dedi.

Cenk Tosun mücadelenin 62. dakikasında yerini Dominic Calvert-Lewin'e bıraktı.