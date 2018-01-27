Cenk Tosun'a Fenerbahçe'yi sordu! Cevap...

Fenerbahçe, orta sahadaki eksiğini Davy Klaassen ile kapatmak istiyor.

Bu sezon Ajax’dan 27 milyon Euro’ya Everton’a transfer olan Hollandalı oyuncu, İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamadı.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’ın planları arasında yer almayan 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin kiralık olarak görüşmelere başladığı iddia edildi.

Öte yandan Hollanda basını, Davy Klaassen'in takım arkadaşı Cenk Tosun'a Fenerbahçe'yi sorduğu ve Milli futbolcudan olumlu referans alarak ikna olduğunu yazdı.