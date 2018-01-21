Cenk Tosun'a büyük şok!

Everton ile West Bromwich ligin 24. haftasında karşı karşıya geldi.

Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Everton'un Beşiktaş'tan büyük umutlarla transfer ettiği Cenk Tosun, dün oynanan karşılaşmada talihsiz anlar yaşadı.

Milli oyuncu, West Bromwich karşısında kendisinden beklenen performansın çok altında kalınca, kendi seyircisi önünde ilk kez çıktığı Goodison Park'ta oyundan alınırken bir grup taraftar tarafından yuhalandı.

Cenk Tosun 69 dakika oyunda kalabildi. Everton taraftarları, Cenk Tosun 69. dakikada oyundan alındığı anda yuhalanırken, bir grup taraftar da Cenk'i yuhalayan taraftarları ıslık çalarak protesto etti.

Cenk'in yerine 69. dakikada Oumar Niasse oyuna dahil oldu. Oumar Niasse'nin oyuna girer girmez gol atması, akıllara Cenk'in ilk 11'deki yeri sallanıyor mu sorularını akıllara getirdi.

Everton, West Bromwich ile 1-1 berabere kalarak haftayı 28 puanla kapattı.