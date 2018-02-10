Cenk Tosun'a bir şok daha! Yine yedek...

Milli futbolcu Cenk Tosun’un takımı Everton, Premier Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Teknik Direktör Sam Allardyce, karşılaşmaya yedek başlattığı Cenk’i oyuna dahil etmedi. Everton’a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Gylfi Sigurdsson, 51. dakikada Oumar Niasse ve 75. dakikada Tom Davies kaydetti. Crystal'ın tek golünü ise 83. dakikada penaltıdan Luka Milivojevic attı. Bu maçla birlikte Everton puanını 34’e yükseltirken, Crystal Palace ise 27 puanda kaldı.