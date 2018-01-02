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Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı

Beşiktaşlı golcü oyuncu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olma sürecinin uzamasının sebebi belli oldu.

02 Ocak 2018 Salı 01:36
Cenk Tosun transferinde pürüz çıktı

İngiliz basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp ile Everton yetkililerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve 25 milyon Pound'luk bonservis ücretinde anlaştığı, daha sonra ise Beşiktaş cephesinin istediği bonservis bedelini artırdığı belirtildi. Beşiktaşlı yöneticiler, İngiliz ekibine Cenk Tosun için 27 milyon Pound istediğini bildirdi.

TRANSFERDEN VAZGEÇEBİLİR

Siyah-beyazlı yöneticilerin fikir değiştirmesinin ardından Everton cephesinin Cenk Tosun transferinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.

Everton'ın Cenk Tosun ile anlaştığı öğrenilirken, yıldız oyuncu şu anda tatil için eşiyle birlikte Londra'da bulunuyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde, yıldız oyuncu transferi tamamlamak için Londra'dan Liverpool'a geçecek.

EVERTON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Manchester United maçının ardından yaptığı açıklamada, ''Bence Cenk Tosun'u transfer etmek için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi beklemek zorundayız, 24 saat içinde ne olduğunu göreceğiz.'' dedi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 01:36
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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