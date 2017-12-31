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Cenk Tosun transferinde flaş gelişme

Everton ile anlaştığı iddia edilen Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun ile eşi Ece Tosun, İngiltere'nin Londra kentine gitti.

31 Aralık 2017 Pazar 02:40
Cenk Tosun transferinde flaş gelişme

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile birlikte bugün saat 17:30'da British Airways'e ait bir uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya gitti. Uçağın kalkışından önce Beşiktaşlı taraftarların ricasını geri çevirmeyen Cenk, havalimanı çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

ANLAŞMA TAMAM

Everton, Cenk Tosun'un transferi için Beşiktaş ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Cenk Tosun yıllık 3.5 milyon Euro'dan 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Salı günü transfer resmiyet kazanacak. Beşiktaş Cenk Tosun'a salı günü veda etmeye hazırlanıyor. Everton 5 Ocak'taki Liverpool maçında Cenk'i tanıtacak.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 02:40
  1. Londra
  2. Everton
  3. İngiltere
  4. Cenk Tosun
  5. Beşiktaş
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