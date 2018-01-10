Cenk Tosun transferi Galatasaray'a yaradı
Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan Everton'a transferi Galatasaray'a yaradı... Sarı kırmızılılar golcü transferinde önemli bir aşama kaydetti.10 Ocak 2018 Çarşamba 13:52
Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan Everton'a transferi Galatasaray'a yaradı... Sarı kırmızılılar golcü transferinde önemli bir aşama kaydetti.
GOLCÜ HAREKATI
Transferde öncelikle sol bek arayan Galatasaray ani bir manevrayla golcü harekatına da başladı.
HEDEF NIASSE
Fatih Terim'in isteği üzerine kolları sıvayan Cimbom, Cenk Tosun'un transferi sonrası satış listesine konulan Oumar Niasse'yi bünyesine katmak için hamle yaptı. İngiliz ekibiyle görüşen Galatasaray, 27 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifte bulundu.
EVERTON'UN KARARI BEKLENİYOR
Everton ilk planda kiralamaya sıcak bakmasa da Senegalli yıldızın Galatasaray'a gelmek istemesi üzerine kararını değiştirebileceğinin işaretlerini verdi.
PREMIER LİG'DEN TALİPLERİ VAR AMA...
Sarı-kırmızılı ekip şimdi Everton'dan gelecek yanıtı bekliyor. Senegalli santrforla Crystal Palace, Brighton&Hove Albion ve West Bromwich Albion da ilgileniyor ancak Niasse'nin tercihi G.Saray'ın şansını artırıyor.