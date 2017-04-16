Cenk Tosun: Lyon'u bana bırakın

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun Vodafone Arena'da Lyon'u yıkmanın planlarını yapıyor. İlk maçta etkisiz kalan Tosun, takım arkadaşlarına "Lyon'u bana bırakın. Buraya gelecekleri gibi görecekleri de var. Bizim rahat olmamız gerek. Onlar düşünsün" diyerek perşembe gecesi için gol sözü de verdi. Şenol Güneş ise "Bizim en önemli hücum silahımızsın. Yarı final yolunda senden çok şey bekliyoruz" sözleriyle milli forvete olan büyük güvenini bir kez daha dile getirdi.

Bu sezon 6 Şampiyonlar Ligi maçında 1 gol atan Cenk, Avrupa Ligi'nde forma giydiği 5 karşılaşmada rakip ağları 3 kez havalandırdı. Milli forvet, Arena'daki rövanşta Lyon kalesini gözüne kestirmiş durumda.