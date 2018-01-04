Cenk Tosun kaç 'bitcoin'e transfer oldu

Dünyanın konuştuğu transfer bugün resmiyet kazandı.

Beşiktaş, milli futbolcusu Cenk Tosun'u 27 milyon euroya İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Everton'a sattı.

Transferin yankıları sürerken Cenk Tosun için ödenen ücretin Bitcoin karşılığı ise şaşırttı.

Everton'ın Beşiktaş'a ödediği 27 milyon euro yaklaşık 2 bin 235 Bitcoin ediyor.

Bitcoin şu dakikalarda 14 bin 543 dolar seviyesinden işlem görüyor.