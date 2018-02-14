Cenk Tosun için resmi açıklama! 'Geri dönecektir'

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, 22 milyon euro bonservis bedeli ile Everton'a sattıkları Cenk Tosun'un Beşiktaş'a geri dönmesini çok istediğini ifade etti.

Önemli açıklamalarda bulunan Çebi, "Cenk'in gitmesini istemedik. Kendisi gelip Premier Lig'de top oynamak istediğini, bunun hayali olduğunu söyledi. Biz de kendisi çocuğumuz olduğu için yanında durmak istedik ancak değeri de vardı. Ben bu transferde bizzatihi Metin Albayrak'la beraber katıldığımız toplantılar oldu, çok düşük ücretlerle başladı. Masadan kalktık, bazen onlar kalktı... İstanbul'da 3 gün süren sadece bizim bildiğimiz bir hengame yaşadık. Pazarlamayı iyi bilirim, tecrübelerim de bir şanstı. 12 milyon Euro'dan başlayan rakamı 22,5 milyon Euro'ya kadar çıkardık ve üzerine primler ekledik. Beşiktaş için iyi bir rakamdı, Türkiye'nin en yüksek oyuncu satışına denk geldi. Beşiktaş'ın alabileceği rakamı aldığını, Cenk'in de mutlu olduğunu düşünüyorum. Ancak biz Cenk'i geri bekliyoruz, geri de gelecektir çünkü Beşiktaş'tan ayrılanların hepsi geri gelmek istiyor. Burada yaşadıkları, aldıkları keyfi başka yerde almalarına imkan yok" dedi.

Cenk'in geri dönüşünün zamanı üzerine konuşan Çebi, "Artık ne zaman olursa bilmiyorum, çok sevinirim. Çok değer veriyordum, çok sevdiğim bir futbolcu. Onun gitmemesini istemek, pazarlıklarda elimi güçlendirdi fiyatları buraya kadar çıkardı. Satılmasını istemediğimiz için sürekli direnç gösterdim çünkü. Ama Cenk'in isteklerine karşı çıkmak da saygısızlık olurdu. İngiliz kulübü de 'Valla siz bu oyuncuyu satmak istemiyorsunuz galiba' dedi. Sonuçta Türk futbolu kazandı, Cenk, Beşiktaş kazandı, zannediyorum ki Everton da kazanacak. Çünkü gelişime çok açık bir futbolcu. Geri gelmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Habertürk