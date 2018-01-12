Cenk Tosun Everton'da ilk antrenmana çıktı

Beşiktaş'tan 27 milyon Euro'luk rekor bedelle Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, yeni takımı ile ilk çalışmasını yaptı. 26 yaşındaki milli futbolcunun antrenman görüntüleri kulüp tarafından paylaşılırken, Teknik Direktör Sam Allerdyce golcü ismin yarın oynanacak Tottenham maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

