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Cenk Tosun, Beşiktaş'ı ikiye böldü

Sezon başında tecrübeli forvetin satılmasına izin vermeyen Şenol Güneş, devre arasında da böyle bir ayrılığın olmamasını istedi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 12:02
Cenk Tosun, Beşiktaş'ı ikiye böldü

Beşiktaş Teknik Direktörü, milli golcü için devre arasındaki teklifleri değerlendirmek isteyen yönetime, “Negredo yeni yeni takıma alışıyor. Mustafa’nın maç eksiği var. Eldeki tek formda forvetin verilmesi, teknik açıdan risk” mesajını gönderdi.

Sezon başından hem Avrupa’da hem de ligde gösterdiği performansla, şimdiden transfer piyasasının en sık konuşulan isimlerinden biri olan Cenk Tosun için, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, devre arasında gitmemesi için ikinci kez kırmızı ışık yaktığı öğrenildi.

Yaz transfer döneminde de gidişine teknik olarak onay vermeyen tecrübeli çalıştırıcının, bu kez şampiyonluk yarışında takımın sıkıntıya girebileceğini söylediği iddia edildi. Negredo’nun yeni yeni takıma alışması Mustafa Pektemek’in maç eksiği olması nedenleriyle, eldeki tek formda forvetin devre arasında verilmesinin, teknik açıdan ciddi bir risk taşıdığını, Güneş’in yönetime söylediği bildirildi. Milli forvetin yerinin aynı seviyedeki bir forvetle doldurulması halinde bile, böylesine bir değişikliğin riskler taşıdığının altını çizen Güneş’in, kararını ancak geri çevrilemez bir teklifin değiştireceği bildirildi.

Devre arasında Demba Ba’yı, bedava olması halinde bir kez daha kiralamayı düşünen Beşiktaş Yönetimi’nin, olası bir Cenk ayrılığını bu şekilde telafi etmeye çalışacağı da ortaya çıktı. Cenk’i 20 milyon eurodan aşağı bir rakama satmayı planlamayan Başkan Fikret Orman’ın da, Teknik Direktör Şenol Güneş ile aynı düşüncede olduğu vurgulandı.

Crystal Palace’ın, 15 milyon euroluk yaz dönemindeki teklifine bile, hemen yeşil ışık yakmayan Başkan Orman, bonservis bedeli 20 milyon euroya çıksa bile bu rakamın büyük bir bölümünü peşin isteyecek.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 12:02
  1. Beşiktaş Teknik Direktörü
  2. Cenk Tosun
  3. Crystal Palace
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