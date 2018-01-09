Cenk Tosun 172 şirketi solladı

Bu rakamla Tosun, Türkiye’nin aylık ortalama 3.5 milyar dolar olan cari açığının yüzde 1’ini tek başına kapatmış olacak. Cenk Tosun’un 122.3 milyon lira bonservis bedeli borsada 172 şirketin piyasa değerini geride bıraktı. Tosun’un bonservisi 413 şirketli Borsa İstanbul’da piyasa değerinde 241’inci sırada yer alıyor.

BAKANDAN CARİ AÇIK TEBRİĞİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, geçen hafta sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Cenk Tosun’u tebrik ederek, “Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı teşekkür ederim” mesajını yazmış ve “80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli” değerlendirmesinde bulunmuştu.