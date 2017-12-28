Cenk için bomba iddia: Everton'la anlaştı

Adı bir çok Avrupa kulübüyle anılan veBeşiktaş'tan ara transferde ayrılacağı konuşulan Cenk Tosun konusuna önemli bir gelişme yaşandı

İngiltere'nin ünlü gazetelerinden The Guardia'ın ünlü spor muhabiri Ed Aarons, Everton'un 25 milyon sterline (127 milyon lira) Cenk Tosun için, Beşiktaş ile anlaştığını açıkladı. Cenk Tosun'un, Ada'ya transferinde böylece önemli bir adım atılmış oldu.

Transferde bir numaralı gündem konusu olan Cenk Tosun konusunda bugünden itibaren önemli gelişmelerin olması ve yılbaşının ilk günlerinde de tecrübeli oyuncuyla ilgili Beşiktaş'ın resmi açıklama yapması bekleniyor.