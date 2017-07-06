Cenk Gönen adım adım İspanya'ya gidiyor

Ve Galatasaray’a Malaga’dan beklenen teklif geldi. La Liga kulübü Galatasaray’ın ikinci kalecisi Cenk Gönen’i Cimbom’dan resmen istedi.



Görüşmelerin devam ettiği ve Cenk’in yeni sezonda İspanya’ya gitmesinin oldukça olası olduğu ifade edildi.



29 yaşındaki Cenk, Beşiktaş'tan iki sezon önce 600 bin euro bonservis bedeliyle Cimbom'a gelmişti. Tecrübeli kalecinin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.