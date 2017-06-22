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"Cengiz'e Avrupa'dan 3 teklif var"

Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'e teklif yağıyor. Avrupalı birçok kulübün peşinde olduğu Cengiz hakkında en net ve gerçek bilgileri Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıkladı.

22 Haziran 2017 Perşembe 15:03
"Cengiz'e Avrupa'dan 3 teklif var"

Avrupalı birçok kulübün peşinde olduğu Cengiz hakkında en net ve gerçek bilgileri Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ açıkladı:

DAHA ZAMANI VAR

"Bu konuda tavrımız net. Cengiz, daha çok genç bir oyuncu. Milli Takım'da da forma şansı bulmaya başladı. Başakşehir sadece onun için bir kulüp değil, gelişimini tamamlaması için iyi bir okul. O yüzden bir sezon daha bizde kalmasını istiyoruz. Ondan sonra durumu yeniden değerlendiririz"

"Ancak şu anda satmak gibi bir niyetimiz yok. Zaten kulüp olarak da hedeflerimiz var. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Bu hedefe yönelik transfer çalışmalarımız ve araştırmalarımız da devam ediyor."

Cengiz'e talip olduğu belirtilen kulüplerin Atletico Madrid, Manchester United ve Lille olduğu öğrenildi.

EMRE'YLE DEVAM!

Gümüşdağ, Fenerbahçe'ye dönmesi gündemde olan Emre Belözoğlu'nun, sezon sonuna kadar kendileriyle sözleşmesi bulunduğunu hatırlattı. Gümüşdağ, "Emre artık futbolunun son döneminde. Bu sene de bizimle beraber olacak. F.Bahçe'ye dönmesi gibi bir şey söz konusu değil"ifadesini kullandı.

(Akşam)

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 15:03
  1. Atletico Madrid
  2. Manchester United
  3. Lille
  4. Göksel Gümüşdağ
  5. Cengiz Ünder
  6. Medipol Başakşehir
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