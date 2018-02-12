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Cengiz Ünder'in şov yaptığı maçta Roma Benevento'yu farklı geçti!

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma kendi sahasında Benevento'yu konuk etti. Cengiz Ünder'in 2 gol 1 asist yaptığı maçta Roma Benevento'yu 5-2'lik skorla geçti.

12 Şubat 2018 Pazartesi 00:39
Cengiz Ünder'in şov yaptığı maçta Roma Benevento'yu farklı geçti!

İtaya Serie A 24.hafta kapanış maçında Roma kendi seyircisi önünde Benevento'yu ağırladı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünderi'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Roma 7.dakika da Benevento'lu Guilherme'nin şok golüyle 1-0 yenik düşmesine rağmen 26.dakika da Federico Fazio'nun golüyle eşitliği yakalarken 59.dakika da Cengiz Ünder'in asisti ile Edin Dzeko fileleri havalandırdı.62 ve 72.dakika da sahaneye çıkan milli futbolcumuz Cengiz Ünder durumu 4-1 getirdi.76.dakika da deplasman ekibi Benevento E.Bringnola'nın attığı golle durumu 4-2 getirirken maçın skorunu penaltı vuruşundan G.Defrel belirledi ve Roma sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.Roma bu galibiyetle 47 puanla 4.sırada yer alırken Benevento 7 puanla son sırada yer aldı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 00:39
  1. Roma
  2. benevento
  3. italya seri a
  4. Cengiz Ünder
  5. roma 5 benevento 2

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