Cengiz Ünder'in şov yaptığı maçta Roma Benevento'yu farklı geçti!

İtaya Serie A 24.hafta kapanış maçında Roma kendi seyircisi önünde Benevento'yu ağırladı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünderi'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Roma 7.dakika da Benevento'lu Guilherme'nin şok golüyle 1-0 yenik düşmesine rağmen 26.dakika da Federico Fazio'nun golüyle eşitliği yakalarken 59.dakika da Cengiz Ünder'in asisti ile Edin Dzeko fileleri havalandırdı.62 ve 72.dakika da sahaneye çıkan milli futbolcumuz Cengiz Ünder durumu 4-1 getirdi.76.dakika da deplasman ekibi Benevento E.Bringnola'nın attığı golle durumu 4-2 getirirken maçın skorunu penaltı vuruşundan G.Defrel belirledi ve Roma sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.Roma bu galibiyetle 47 puanla 4.sırada yer alırken Benevento 7 puanla son sırada yer aldı.