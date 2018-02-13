Cengiz Ünder'in menajeri resmen açıkladı!

Roma'nın formda futbolcusu Cengiz Ünder için menajeri Ömer Uzun'dan önemli açıklamalar geldi.

Milli futbolcunun menajeri Ömer Uzun, İtalya basınına özel bir röportaj verdi.

İşte o röportajın tamamı;

-Sezon başında yaşadığı zorluklardan sonra Cengiz'in böyle bir patlama yapmasını bekliyor muydunuz?

"Her zaman ona inandım. Adaptasyon dönemi için 6 ay ya da 1 yıllık sürenin normal olduğuna inanıyorum. Başakşehir'de de durum böyleydi"

-Cengiz için sürekli oynamak ne kadar önemli?

"Her oyuncunun güven ve moral için oynamaya ihtiyacı vardır. Her oyuncu için önemlidir"

-Terim, Cengiz'in Roma'da üst düzey oyuncu olma yolunda doğru kafaya sahip olduğunu söylemişti. Francesco da lider olabileceğini söyledi. Cengiz'in en güçlü yönü mantalitesi mi?

"Evet, güçlü bir mantalite ve büyük bir kararlılığa sahip"

-Ocak ayında Cengiz'in Galatasaray'a transfer olasılığıyla ilgili dedikodular vardı. Ne kadar doğru?

"Hayır, kimse benimle ve Cengiz ile iletişime geçmedi"