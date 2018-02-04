Cengiz Ünder'in hocası konuştu! "Artık rahatlıkla..."

Cengiz'den memnun olduğunu ve daha fazla ilk 11'de oynayacağını kaydeden Eusebio Di Francesco, "Henüz gelişimini tamamlamadı. İstikrara ve daha fazla oynamaya ihtiyacı var. Tabii bu o kadar kolay değil. İtalyancayı anlıyor ama konuşamıyor. Onu maç içinde değiştiriyordum ama artık rahatlıkla ilk 11'de kullanabilirim" dedi.



Sezon başına Manchester City ile Roma, Cengiz için kıyasıya bir transfer ayrışına girerken 20 yaşındaki oyuncunun tercihi Roma olmuştu. Roma formasını 15 kez terleten ve 548 dakika sahada kalan Cengiz henüz gol ya da asist üretemedi.



Devre arasında gelen kiralık tekliflerine rağmen Roma'nın transferine izin vermediği Cengiz'in ilerleyen haftalarda performansını yukarı taşıması bekleniyor