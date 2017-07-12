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Cengiz Ünder'in durumu bugün belli olacak

İstanbul Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, "Cengiz Ünder için Roma ve Manchester City tekliflerini yaptı. Oyuncumuzun geleceğiyle ilgili kararı büyük olasılıkla bugün vermiş oluruz" dedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:08
Cengiz Ünder'in durumu bugün belli olacak

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral, genç oyuncuları Cengiz Ünder için İtalya ekibi Roma ve İngiltere kulübü Manchester City'nin resmi transfer teklifi yaptığını söyledi.

Mustafa Saral yaptığı açıklamada, Cengiz'in geleceğiyle ilgili olarak bugün son kez bir değerlendirme yapacaklarını ve oyuncunun durumuyla ilgili kararın büyük olasılıkla gün içinde verileceğini bildirdi.

Cengiz için iki kulübün de çok ısrarlı olduğunun altını çizen Saral şunları ifade etti:

  • "Dünya futbolunun iki dev kulübünün oyuncumuzla ilgilenmesi bizleri de mutlu ediyor. İki kulüp de Cengiz'i kadrosuna katmak istiyor ve bunda ne kadar istekli olduklarını da gösteriyorlar. Cengiz Ünder için Roma ve Manchester City tekliflerini yaptı. Oyuncumuzun geleceğiyle ilgili kararı büyük olasılıkla bugün vermiş oluruz."

Saral, Cengiz Ünder için Avrupa'dan başka transfer teklifleri de geldiğini ancak bu iki kulüp dışındakileri değerlendirmeye almadıklarını belirtti.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 13:08
  1. İstanbul
  2. İngiltere
  3. Manchester
  4. Manchester City
  5. Başakşehir
  6. Avrupa
  7. İtalya
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