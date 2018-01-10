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Cengiz Ünder'e sürpriz talip!

Cengiz Ünder hakkında süpriz bir transfer iddiası geldi! Roma'nın sezon başında Medipol Başakşehir'den transfer ettiği genç oyuncu için Sassuolo'nun devrede olduğu belirtildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
Cengiz Ünder'e sürpriz talip!

İtalyan basınında yer alan habere göre;Roma'nın sezon başında 13 milyon euronun üzerinde bir bedelle transfer ettiği Cengiz Ünder'e talip çıktı.

Roma transferde kapıları kapattı

Sassuolo'nun Cengiz için nabız yokladığı ancak bunun görüşmeye dönüşmeyeceği çünkü Roma'nın milli oyuncuyu satmak gibi bir düşüncesi olmadığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 10:20
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