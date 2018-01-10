Cengiz Ünder'e sürpriz talip!

İtalyan basınında yer alan habere göre;Roma'nın sezon başında 13 milyon euronun üzerinde bir bedelle transfer ettiği Cengiz Ünder'e talip çıktı.

Roma transferde kapıları kapattı



Sassuolo'nun Cengiz için nabız yokladığı ancak bunun görüşmeye dönüşmeyeceği çünkü Roma'nın milli oyuncuyu satmak gibi bir düşüncesi olmadığı kaydedildi.