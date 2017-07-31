Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cengiz Ünder'den penaltı golü!

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelen Juventus ve Roma karşılaşması penaltılara kaldı. Roma formalı Cengiz Ünder takımının 5. penaltı atışını gole çevirdi fakat Juventus Roma'yı 5-4 mağlup etti.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:22
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:22
  1. cengiz ünder
  2. penaltı golü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sizin neyiniz doğru? Darbecilerin 'tatbikat' yalanı da ortaya çıktı
    1. Sizin neyiniz doğru? Darbecilerin..
    2. Mehmetçik, PKK'lı haini böyle havaya..
    3. 'Yapılandırma' ve 'Motorlu Taşıtlar..
    4. Ünlü futbolcu FETÖ itirafçısı oldu
    5. Kurultaylar partisi CHP'den bir..
    6. Ofis Taşıma Hizmetinde Çolakoğlu..
    7. Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıran soru!
    8. Görme engellilerin ‘gözü’ olacak yelek..
    9. İhracat rakamları açıklandı
    10. Nefesleri kesilecek... PKK'nın tüm..
    11. Silivri Emniyet Müdürü makamında ölü..
    12. Gözaltına alınan HDP'li vekil için..
    13. Savunma sanayinde bir ilk! Türkiye..
    14. İşte ata hassasiyeti... Kudüs'ü..
    15. Trabzonspor'dan son dakika Burak..
    16. En çok hangi dönemde sızdılar? İşte..
    17. Süper Lig ekibi Kjaer’in veliahtı ile..
    18. Cengiz Ünder'den penaltı golü!
    19. 'Buralardan gidiyorum, nereye..
    20. İşte ırkçılık bu! “Kusura bakmayın,..
    Akın Öztürk'ün telefon görüşmeleri ortaya çıktı!
    Akın Öztürk'ün telefon görüşmeleri ortaya çıktı!
    Uzakdoğu'da gerilim tırmanıyor!
    Uzakdoğu'da gerilim tırmanıyor!
    Türkiye’den ABD’ye çok sert tepki ‘Hangi amaçla olursa olsun…’
    Türkiye’den ABD’ye çok sert tepki ‘Hangi amaçla olursa olsun…’
    Saadet'ten bir önemli davet daha!
    Saadet'ten bir önemli davet daha!