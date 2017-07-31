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Cengiz Ünder'den penaltı golü!
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelen Juventus ve Roma karşılaşması penaltılara kaldı. Roma formalı Cengiz Ünder takımının 5. penaltı atışını gole çevirdi fakat Juventus Roma'yı 5-4 mağlup etti.
31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:22
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:22
cengiz ünder
penaltı golü
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