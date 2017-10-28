Cengiz Ünder, Süper Lig'i Seri A'yla kıyasladı

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, kulübün resmi yayın organına çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Benim için dönüm noktası olacak"

İlk golü atmanın zorluğundan bahseden Ünder, performansıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

İlk golü atmak her zaman zordur ama umarım en kısa sürede bunu başaracağım. Benim için bir dönüm noktası olacaktır.

"Yalnız yaşamaya alışkın değilim"

Yalnız yaşamaya alışkın olmadığını belirten genç oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

Özellikle ilk iki ayım çok zordu. Yalnız yaşamaya alışkın değilim ve buraya tek başıma taşındım. Zor bir durumdu ama yavaş yavaş alışıyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyor.

"İtalyan Ligi daha kaliteli"

Süper Lig ile Serie A'yı karşılaştırması istenen Cengiz Ünder, iki lig arasındaki farkları şöyle sıraladı:

İtalya'da disiplin çok önemli. İki ligde de fiziğe dayalı futbol var. Ama belki İtalya daha zor. Başlangıçta benim için de çok kolay olmadı. Sonuç olarak düşündüğümüzde çok fazla farklılık yok ama İtalyan ligi daha kaliteli.