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Cengiz Ünder, Manchester City'ye gidiyor mu?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç futbolcusu Cengiz Ünder'in transferi için İngiltere temsilcisi Manchester City ile anlaşmaya varılamadığını bildirdi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 18:57
Cengiz Ünder, Manchester City'ye gidiyor mu?

Başakşehir'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimiz ve Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder'in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır." denildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 18:57
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