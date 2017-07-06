Cengiz Ünder, Manchester City'ye gidiyor mu?
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, genç futbolcusu Cengiz Ünder'in transferi için İngiltere temsilcisi Manchester City ile anlaşmaya varılamadığını bildirdi.06 Temmuz 2017 Perşembe 18:57
Başakşehir'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimiz ve Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder'in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır." denildi.