Cengiz Ünder, Manchester City'e gidiyor mu?

Başakşehir'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimiz ve Manchester City kulübü yetkilileri arasında genç oyuncumuz Cengiz Ünder'in transferi hakkında 4 saat süren bir görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan görüşmeler sonrası henüz bir anlaşmaya varılamamıştır." denildi.