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Cengiz Ünder İtalya'yı salladı

Roma ile Benevento, İtalya Serie A’nın 24. Hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Üst üste 4. maçına da ilk 11’de başlayan Cengiz Ünder 2 gol 1 asistle maça damgasını vurdu.

12 Şubat 2018 Pazartesi 00:48
Cengiz Ünder İtalya'yı salladı

Serie A'da 24. haftada Roma ile Benevento karşı karşıya geldi. Benevento karşısında 1-0 geriye düşen Roma, Cengiz Ünder'in 1 asist ve sonrasında attığı 2 golle geri dönmeyi başardı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Guilherme ile öne geçen Benevento, 26. dakikada Fazio'nun golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi. Mücadelenin 59. dakikasında ise Edin Dzeko ile Roma öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.

Cengiz Ünder, 62. dakikada skoru 3-1'e getirdi. Milli futbolcu, 75. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve farkı 3'e çıkardı. Benevento'dan 76. dakikada Brignola ile gol bulsa da son sözü 90. dakikada Defrel penaltıdan söyledi ve Roma, Benevento'yu 5-2 mağlup etti.

Cengiz Ünder, 82. dakikada yerini Daniele De Rossi'ye bırakırken uzun süre tribünler tarafından alkışlandı. Bu sonuçla birlikte Roma puanını 47'ye çıkardı. Benevento ise 7 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 00:48
  1. Cengiz Ünder
  2. Benevento
  3. Roma

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