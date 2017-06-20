Cengiz Ünder için bir dev talip daha!

Türk futbolunun parlayan yıldızı Cengiz Ünder, Avrupa’nın da dikkatini çekmeyi başardı.

Habertürk'ün haberine göre; hem Başakşehir hem de Milli Takım forması altında ışıl ışıl parlayan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu PSV’nin ilgisini çekti. Hollanda basınında yer alan haberde; Hector Moreno’yu 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle Roma’ya satan PSV’nin toplamda 10 milyon euroluk bir transfer bütçesi oluşturduğu ve bu bütçeyle hücuma önemli bir genç yetenek transferini planladığı kaydedildi.

Haberde PSV Genel Menajeri Marcel Brands’ın öncelikli hedefinin, bir dönem Galatasaray’ın da listesine giren Hirving Lozano olduğu ifade edilirken, alternatif planın ise Cengiz Ünder olduğu yazıldı. Hollanda devinin Lozano’da yaşanabilecek bir olumsuzluğun ardından Cengiz için Başakşehir kapasını çalacağı vurgulandı.

AVCI: "1 YIL DAHA KALMALI"

Devler Ligi elemelerine katılım hakkı kazanan İstanbul ekibinin Cengiz’i bırakmak istemediği öğrenilirken, Abdullah Avcı “Cengiz’in 1 sene daha takımda kalmasında fayda var” demişti.

Geçen sezonun başında 700 bin euro bedelle Altınordu’dan alınan Ünder, bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi. 43 resmi maçta 9 gol atıp 8 de asist yapan Cengiz Ünder, değerini 15’e katlayıp 700 bin Euro’luk bonservis bedelini 10 milyon Euro’ya çıkardı.