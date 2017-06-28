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Cengiz Ünder, bayramı yörüklerle geçirdi

Medipol Başakşehir ve A Milli Futbol Takımı’nın genç oyuncusu Cengiz Ünder, bayram tatilini baba ocağı Sındırgı’da geçirdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:43
Cengiz Ünder, bayramı yörüklerle geçirdi

Milli futbolcu Cengiz Ünder, bayram tatilini Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçirdi. Sındırgı Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nde Dernek Başkanı Sayim Akkuş tarafından karşılanan Ünder’e üzerinde adı yazılı Yörük Şalı hediye edildi. Başkan Akkuş, Cengiz Ünder’in Sındırgı’nın gururu olduğunu söylerken, çektiği her şutun gol olmasını dilediklerini belirtti. Mütevazi kişiliği ile tanınan ünlü futbolcu, Akkuş’a ve hemşehrilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederken, transfer haberlerini değerlendirdi. Haberleri kendisinin de internet ortamında gördüğünü belirten Ünder, "Şu an herhangi bir transfer gerçekleşmiş değil, menajerler görüşmelerini sürdürüyor, Avrupa’da bir takımda oynayıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek isterim" dedi.

Transfer haberleri ile ilgili konuşan başarılı futbolcunun babası Hasan Ünder ise, "Görüşmeler sürüyor, hayırlısı neyse o olsun" şeklinde konuştu. 19 yaşındaki futbolcu daha sonra oraya gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:43
  1. Balıkesir
  2. Başakşehir
  3. Avrupa
  4. Akkuş
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