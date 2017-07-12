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Cengiz Ünder, Başakşehir kampından ayrıldı

Roma'ya transfer olması beklenen Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, turuncu-lacivertli takımın Slovenya'daki kampından ayrıldı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:25
Cengiz Ünder, Başakşehir kampından ayrıldı

Turuncu-lacivertli takımın, Slovenya ekibi NK Triglav Kranj ile oynadığı hazırlık maçını yedek kulübesinden sivil kıyafetle izleyen Cengiz Ünder, karşılaşma sonrasında başkan Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaştı.

Göksel Gümüşdağ, Cengiz'i yanına alarak tüm takım huzurunda Medipol Başakşehir'e verdiği hizmet için teşekkür etti. Cengiz de Medipol Başakşehir'in kendisine büyük deneyimler kazandırdığını söyledi.

Vedalaşmanın ardından Cengiz, takım otobüsüne binmeyerek özel bir araçla havalimanının yolunu tuttu.

Cengiz'in, Roma doğumlu İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni ile uzun bir sohbet etmesi de dikkati çekti.

DOĞUM GÜNÜNDE İMZA ATABİLİR

Cengiz'in 14 Temmuz Cuma günü İtalya'ya giderek, sağlık kontrolünden geçmesi ve sonrasında Roma ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde, 14 Temmuz 1997 doğumlu olan Cengiz, 20 yaşına gireceği gün yeni takımı Roma'ya imza atacak.

Başkan Gümüşdağ, AA muhabirine bugün yaptığı açıklamada, "Cengiz'i önemli bir kulübe, bize katkı sağlayacak şekilde satmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

FERHAT ÖZTORUN DA KAMPTAN AYRILDI

Medipol Başakşehir'de sol bek Ferhat Öztorun da kamptan ayrılan bir diğer isim oldu.

Clichy transferiyle sol bekteki oyuncu sayısı 4'e yükselen turuncu-lacivertliler, Ferhat'ın takımdan ayrılmasına izin verdi.

Ferhat'ın, Süper Lig'in bir başka ekibi Kasımpaşa ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:25
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