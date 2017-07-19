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Cengiz Ünder, ABD yolcusu

Serie A ekibi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yarın yeni takımının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) hazırlık kampına dahil olacak.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:54
Cengiz Ünder, ABD yolcusu

Takımının kamp yaptığı ABD'ye gidebilmek için pasaportundaki gerekli vize işlemleri tamamlanan 20 yaşındaki milli futbolcu, yarın bu ülkeye gidecek.

Cengiz Ünder, ABD'nin Detroit kentinde sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı takımın kampına katılacak.

Hafta başından beri ABD'de bulunan Roma, yarın Detroit'te Fransa'nın Paris Saint-Germain, 26 Temmuz'da New Jersey'de İngiltere'nin Tottenham, 30 Temmuz'da Foxborough kentinde İtalya'nın Juventus takımıyla hazırlık karşılaşması yapacak.

Roma'nın Medipol Başakşehir'den 15 milyon avro bedelle transfer ettiği genç oyuncu, hafta başında kendisini 5 yıllığına sarı-kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:54
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