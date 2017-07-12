Cengiz Ünder 53 Milyon TL karşılığında Roma'da

İtalyan basınından Sky Sport Italia'nın haberine göre; Roma, Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder transferinde sona çok yaklaştı.



Haberde Roma'nın Cengiz ile de yıllık 1,5 milyon euro'dan 5 senelik sözleşme imzalayacağı ve başarılı kanat oyuncusunun Cuma günü sağlık kontrollerinden geçmek üzere şehre geleceği de kaydedildi.



Oyuncunun menajeri Ömer Uzun'un bir başka İtalyan medyasına yaptığı açıklamada, "Roma oyuncumuzla ilgileniyor ancak henüz bitmiş bir anlaşma yok. " ifadelerine yer verdi.



Orta sahanın hem sağında, hem ortasında hem de solunda görev yapabilen genç yıldız adayı, Milli Takım formasıyla 4 maçta 2 gole imza attı.