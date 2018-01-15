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Cengiz Kurtoğlu'nu yıkan haber

Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun geçtiğimiz günlerde hastanede ziyaret ettiği abisi Cemal Kurtoğlu, hayata gözlerini yumdu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 19:28
Cengiz Kurtoğlu'nu yıkan haber

Cengiz Kurtoğlu kardeş acısıyla yıkıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören ve daha sonra tedavisine evinde devam edilen Cengiz Kurtoğlu'nun abisi Cemal Kurtoğlu, Arhavi'de hayatını kaybetti.

AİLE KABRİSTANLIĞINDA TOPRAĞA VERİLECEK

Cemal Kurtoğlu'nun cenazesi, 16 Ocak Salı günü Arhavi Merkezi Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlanacak. Kurtoğlu, aile kabristanlığında toprağa verilecek.

HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Cengiz Kurtoğlu abisini ölümünden önce hastanede ziyaret etmişti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Cemal Kurtoğlu, bugün kendi evinde hayatını kaybetti. Acı haberi duyan Kurtoğlu ailesi, cenaze için Arhavi'ye gitti. Kurtoğlu, 2014 yılının ocak ayında da annesini kaybetmişti.

 

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 19:28
  1. Cengiz Kurtoğlu
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