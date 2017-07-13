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Cengiz kamptan ayrıldı

Roma'ya transferi an meselesi olan Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, turuncu-lacivertlilerin Slovenya'daki kampından ayrıldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 09:39
Cengiz kamptan ayrıldı

Bu sezon gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Medipol Başakşehirli Cengiz Ünder, Roma ile son görüşmeleri yapmak üzere turuncu-lacivertlilerin Slovenya kampından ayrıldı.

Kulüpten edinilen bilgiye göre, bonuslarla birlikte 13 milyon euroya İtalya ekibine transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, 14 Temmuz Cuma günü Roma için sağlık kontrolünden geçecek.

Cengiz Ünder'in Roma'yı tercih etmesindeki en büyük neden ise, kulübün genç oyuncunun kariyer planlamasına verdiği önem. Başarılı orta sahayı direkt 11'de oynatma planıyla transfer eden sarı-kırmızılı takımın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması da transfere şekil veren bir başka sebep olarak dikkat çekiyor.

Altınordu da kazanacak

20 yaşındaki Cengiz için Roma ile 13 milyon euro karşılığında el sıkıştığı öne sürülürken Altınordu'nun kasasına bu transferden 3.9 milyon euro yani yaklaşık 16 milyon TL girebilecek.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 09:39
  1. Başakşehir
  2. İtalya
  3. Altınordu
  4. Slovenya
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