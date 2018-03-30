Cendere’nin en iyisi satışta

YAŞAM ALANI SATIYORUZ

Tümyapı Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Savcı, “Tümyapı olarak, lokasyon, mimari, alt yapı ve fiyat kıstasını her zaman ön planda tutarak tüm paydaşlarımıza fayda sağlayacak projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz. İnsanlar artık sadece ev değil yaşam alanı satın alıyor. Tümyapı olarak, merkezi lokasyonlarda konumlandırılmış, yatırım gücü yüksek ve yakın gelecekten ilham alan yaşam alanları tasarlamak bizim her projemizdeki başlıca çıkış noktamız” dedi.

76 konut, 166 ofis ve 20 mağazadan oluşan Porta Vadi ile bölgeye değer katacak bir proje başlattıklarını söyleyen Tümyapı Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Mete Akyüz ise, “Artık herkes ev yerine yaşam alanı arıyor. Biz de bunun için Cendere bölgesindeyiz” dedi.

FAİZSİZ ALIM FIRSATI

165 milyon liralık yatırım ile hayata geçirilen Porta Vadi projesi şu yönleriyle öne çıkıyor:

-Cendere Caddesi üzerinde yer alan proje, Belgrad Ormanı ve Sadabat Deresi’ne komşu olan 34 dönüm arsa üzerinde yükseliyor.

-Farklı büyüklüklerdeki ofis ve mağazaların yanında, 1+1’den 4+1’e kadar farklı konut seçenekleri sunuldu.

-2018 sonunda teslim edilecek konutların fiyatları 900 bin lira ile 3 milyon lira arasında değişiyor.

-30 Mart 2018 tarihine kadar sıfır peşinat ve sıfır faiz fırsatı ile peşin alımlarda yüzde 25 indirim ve şirket bünyesinde 36 ay vade seçeneği sunuluyor.