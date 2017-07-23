Cenazeye o da katıldı… Binler omuz verdi!

Dün Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuduğu esnada vefat eden Hatipoğlu'nun cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali El-Karadaği, Ahmet Mahmut Ünlü ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin de cenazeden önce Hatipoğlu'nun ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Hatipoğlu'nun cenaze namazını Sultanahmet Camisi İmam Hatibi olan kardeşi Emrullah Hatipoğlu kıldırdı.

Katılımın yoğun olduğu tören sonrası Hatipoğlu'nun cenazesi teşrik tekbirleriyle cenaze aracına taşındı. Cenaze, Eyüp Mezarlığında toprağa verildi.