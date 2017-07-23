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Cenazeye o da katıldı… Binler omuz verdi!

Beşiktaş Yıldız Camisi emekli imamı Kurra Hafız  Abdullah Hatipoğlu için Fatih Camisinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

23 Temmuz 2017 Pazar 16:42
Cenazeye o da katıldı… Binler omuz verdi!

Dün Sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim okuduğu esnada vefat eden Hatipoğlu'nun cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ile eski Çevre ve  Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel  Sekreteri Ali El-Karadaği, Ahmet Mahmut Ünlü ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin de cenazeden önce Hatipoğlu'nun  ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Hatipoğlu'nun cenaze namazını Sultanahmet Camisi İmam Hatibi olan  kardeşi Emrullah Hatipoğlu kıldırdı.

Katılımın yoğun olduğu tören sonrası Hatipoğlu'nun cenazesi teşrik  tekbirleriyle cenaze aracına taşındı. Cenaze, Eyüp Mezarlığında toprağa verildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 16:42
  1. Kurra Hafız
  2. Kurra Hafız Hatipoğlu
  3. Sabah
  4. Beşiktaş
  5. İstanbul
  6. Erdoğan Bayraktar
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