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'Cenazesini kaldıran bile olmadı' ... Büyük ikramiyeyi kazandığını sanarken kaybedenler!

Miladi yılın sona ermesine sayılı günler kala vatandaşlarımızın şans oyunları çılgınlığı devam ediyor. Şans oyunlarının haram olduğunu bilerek ve buna aldırış etmeden büyük ikramiye hayali kuran insanlarımızı uyarmak için, önceki yıllarda büyük ikramiyeyi kazandığını sanarken kaybedenlerin hayat hikâyelerini ibretlerinize sunuyoruz...

'Cenazesini kaldıran bile olmadı' ... Büyük ikramiyeyi kazandığını sanarken kaybedenler!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 18:06
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Miladi yılın sona ermesine sayılı günler kala vatandaşlarımızın şans oyunları çılgınlığı devam ediyor. Şans oyunlarının haram olduğunu bilerek ve buna aldırış etmeden büyük ikramiye hayali kuran insanlarımızı uyarmak için, önceki yıllarda büyük ikramiyeyi kazandığını sanarken kaybedenlerin hayat hikâyelerini ibretlerinize sunuyoruz...

PİYANGOYU KAZANDI, EŞİNİ BOŞADI

9 çocuk babası ve işsiz olan Ahmet Bayram’a, Milli Piyango’nun 2005 yılındaki çekilişinde, çeyrek biletine büyük ikramiye isabet etmişti. 1 milyon 250 bin TL kazanarak bir anda zengin olan Bayram, ilk iş olarak eşini boşadı.

İNTİHAR ETTİ

Sonrasında bir gece kulüplerine gitmeye başlayan Bayram, tüm parasını kumarda yedikten sonra evinin banyosunda intihar etmiş vaziyette bulundu.

 ”UĞURSUZLUK GETİRDİ”

Ordu’da 2003 yılında Sayısal Loto’dan tek başına 844 milyar lira kazanan çaycı Hayri Kaya, kazandığı parayı tüketince yeniden çaycılık yapmaya başladı. Kaya, sürekli şans oyunları oynadığını, 2003 yılında şanslı 6 numarayı bilerek büyük ikramiyeyi kazandığını belirterek, kazandığı paranın kendisine şans değil adeta uğursuzluk getirdiğini ifade etti.

”NEREDEN ALDIM O BİLETİ”

Milli Piyango’nun 1990 yılbaşı çekilişinde 1 milyar 250 milyon lira kazanan Adanalı Cem Postacı, 6 yıl sonra oğlunu trafik kazasında kaybetti. “Talih kuşu bize huzur değil, felaket getirdi” diyen Postacı, “Kazandığım ikramiyeyle emlak işine girdim. Ardından iflas ettim. İşlerim bir dönem çok iyi gitti ancak hiç tanımadığım kişiler, akrabam olarak karşıma çıktı. Her şeyimi kaybettikten sonra şimdi yüzüme bakan yok. Yuvam dağıldı. Geriye emekli maaşım kaldı. Keşke o bileti almasaydım da o para çıkmasaydı” ifadelerini kullandı.

KOCASINI BOŞADI

Genelde büyük ikramiyeyi kazanan erkekler, ilk iş olarak karılarını boşar. Peki ya o kadar para bir kadına çıkarsa ne olur? Bir şey değişmiyor, sonuç yine aynı. 2003’te Yeşim Akyol’a o zamanın parasıyla 2 trilyon lira çıktı. Akyol, kavga etmeye başladığı 8 yıllık eşinden boşandı. Kocası, “Para çıkınca çok değişti” dedi.

KISA SÜREDE 5 KURUŞSUZ KALDI

Samsun’da 17 yıl önce Milli Piyango’dan büyük ikramiye kazanan Süleyman Orhan’ın hayatı hiç de beklemediği şekilde değişti. Parayı aldıktan sonra talihsizlik peşini bırakmadı. Ticarete atıldı ancak yaptığı her işten zarar etti. Aklı başına geldiğinde artık çok geçti. Orhan, o zor günleri şöyle anlattı: “Helal olmadığını biliyordum. İkramiyeden geriye kısa sürede 5 kuruş kalmadı. Hiçbir hayrını görmedim. Üstelik daha önce alın terimle kazandığım birikimim de gitti. Tavsiyem, kimse umutlarını piyango biletine bağlamasın.”

CENAZESİNİ BİLE KALDIRAN OLMADI

Mehmet Sarıoğlu’nun 1975 yılında aldığı Milli Piyango biletine ikramiye çıktı. Hiç evlenmeyen ve amelelik yaparak geçimi sağlayan Sarıoğlu’nun çeyrek biletine ikramiye çıkmasıyla birden hayatı değişti. O yıllardaki para ile 25 bin lira kazanan Sarıoğlu, bir anda zengin oldu. Çalıştığı işyerinden ayrılarak kayıplara karışan Sarıoğlu, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde parayı bitirdi. 83 yaşında vefat ettiğinde elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştı. Cenaze giderleri yaşlılık maaşından temin edildi.

 
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