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Cenazesini 23 yıl önce planlamış

16 Ekim'de hayatını kaybeden İngiltere'nin ünlü komedyeni Sean Hughes, cenaze töreninin nasıl olmasını istediğini 23 yıl önce yazdığı bir şiirle vasiyet etmiş

24 Ekim 2017 Salı 17:51
Cenazesini 23 yıl önce planlamış

Komedyenin ani ölümü sonrasında sevenleri, ailesi ve arkadaşları son görevlerini yerine getirmek için bir araya geldiler.

Yıllardır süren karaciğer hastalığı ve ani kalp krizi, 51 yaşındaki Hughes'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Arkadaşları, komedyenin 23 yıl önce cenaze törenini planladığı şiirini okuyarak, son görevlerini yerine getirdiler.

Şiir, "Cenazelerin ne kadar sıkıcı olduğunu biliyorum. İnsanların bir araya toplanıp yeni insanlarla tanışmasını, gülmelerini, istiyorum" diyordu.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:51
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