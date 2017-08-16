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Cenazesi kızına teslim edildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema sanatçısı Kuzey Vargın’ın cenazesini kızı Tuğçe Kuzey Yamak teslim aldı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:32
Cenazesi kızına teslim edildi

Yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris’te özel bir hastanede tedavi gördükten sonra böbrek yetmezliği teşhisi üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen ve pazar günü hayatını kaybeden Kuzey Vargın’ın cenazesini kızı Tuğçe Kuzey Yamak teslim aldı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:32
  1. Kuzey Vargın
  2. Kuzey Vargın kurtlar vadisi
  3. Kuzey Vargın cenazesi
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