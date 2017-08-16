Cenazesi kızına teslim edildi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybeden ünlü sinema sanatçısı Kuzey Vargın’ın cenazesini kızı Tuğçe Kuzey Yamak teslim aldı.16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:32
Yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris’te özel bir hastanede tedavi gördükten sonra böbrek yetmezliği teşhisi üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen ve pazar günü hayatını kaybeden Kuzey Vargın’ın cenazesini kızı Tuğçe Kuzey Yamak teslim aldı.