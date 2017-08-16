Cenazesi kızına teslim edildi

Yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris’te özel bir hastanede tedavi gördükten sonra böbrek yetmezliği teşhisi üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen ve pazar günü hayatını kaybeden Kuzey Vargın’ın cenazesini kızı Tuğçe Kuzey Yamak teslim aldı.