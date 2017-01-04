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Cenazesi hala morgda bekliyor

Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Altıntaş'ın ailesi, cenazeyi henüz teslim almadı.

Cenazesi hala morgda bekliyor
Eklenme: 04 Ocak 2017, 11:53
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Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonla öldürülen Mert Mevlüt Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

Altıntaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlandığı tarihten bugüne kadar ailesi tarafından teslim alınmadı.

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük süre bugün sona eriyor.

Altıntaş'ın cenazesi, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

 
EtiketlerAdli Tıp KurumuMert Mevlüt AltıntaşÇağdaş Sanatlar Merkezi
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