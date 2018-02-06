Cenazeleri sokakta kedi-köpekler yiyor! PYD'nin barbarlığı... O isim anlattı

Esad, “Teröristlerin zulmünden kaçmak zorunda kaldık. Zorlu yolculuk sırasında mayın patlaması sonucu yengem ile iki yeğenimi kaybettik. PYD/PKK, girdiği bölgede Türkmen, Kürt ve Arap demeden birçok kişiyi acımadan katlediyor. PYD/PKK, öldürdüğü insanların cesetlerini almamıza bile izin vermiyordu. Cesedi almaya gelenler keskin nişancıları tarafından vuruluyordu. Bu nedenle ölülerimiz günlerce sokaklarda kalıyor, artık kedi ve köpekler yemeye başlıyordu. DEAŞ, PYD ve Esed rejimi birlikte hareket ediyorlar. PYD bir köye ilk girdiğinde çocukları zorla alıp savaşmaya gönderiyor” dedi.