Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cenazeleri sokakta kedi-köpekler yiyor! PYD'nin barbarlığı... O isim anlattı

Suriye’de PYD’nin zulmünden kaçan gazeteci Mudar Hamad Esad, teröristlerin barbarlığını anlattı.

06 Şubat 2018 Salı 09:21
Cenazeleri sokakta kedi-köpekler yiyor! PYD'nin barbarlığı... O isim anlattı

Esad, “Teröristlerin zulmünden kaçmak zorunda kaldık. Zorlu yolculuk sırasında mayın patlaması sonucu yengem ile iki yeğenimi kaybettik. PYD/PKK, girdiği bölgede Türkmen, Kürt ve Arap demeden birçok kişiyi acımadan katlediyor. PYD/PKK, öldürdüğü insanların cesetlerini almamıza bile izin vermiyordu. Cesedi almaya gelenler keskin nişancıları tarafından vuruluyordu. Bu nedenle ölülerimiz günlerce sokaklarda kalıyor, artık kedi ve köpekler yemeye başlıyordu. DEAŞ, PYD ve Esed rejimi birlikte hareket ediyorlar. PYD bir köye ilk girdiğinde çocukları zorla alıp savaşmaya gönderiyor” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:21
  1. Suriye
  2. PYD
  3. cenazeler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de ilköğretim okulunda patlama! Yaralılar var
    1. İzmir'de ilköğretim okulunda patlama!..
    2. TFF 1.Lig ekibinden Yılmaz Vural bombası
    3. 'Her 3 kanser vakasından 2'sini..
    4. Hami Mandıralı'dan flaş itiraf!..
    5. Öğretmenlerin özlük haklarını ihlal..
    6. Suriyelilerden ilginç yöntem! Böyle..
    7. Çiçekle sürpriz yaptı, hapis..
    8. Kritik bölge ele geçirildi!..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    10. 3. Havalimanı personel alımları..
    11. Almanlar yazdı: Aleviler güçlendi,..
    12. Erdoğan ile Trump o konuda restleşti!
    13. Yeşilay ile Turkcell’den bağımlılıkla..
    14. İşte SİHA ile vurulan Öcalan anıtının..
    15. Şişli'de hırsızlık şüphelisi polisin..
    16. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu trafik..
    17. Bursaspor'dan Zeytin Dalı sürprizi
    18. Yerli Whatsapp nasıl indirilecek?
    19. Terör örgütü PYD'den küstah hamle!
    20. Öğretmenlere operasyon! Gözaltılar var
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı