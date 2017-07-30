Cenazeler takas edilmeye başlandı

Lübnan'ın kuzeyinde Suriye sınırında bulunan Arsal kasabasında Hizbullah ile Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında yaşanan çatışmaların ardından varılan anlaşma uyarınca bugün taraflar arasında cenaze takası yapılacağı bildirildi.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen medya organlarında yer alan haberlerde, Arsal'da 6 gün süren çatışmaların ardından Hizbullah ile HTŞ arasında varılan anlaşma gereği bugün cenaze takası yapılacağı belirtildi.

Takas işleminin Lübnan Emniyet Müdürlüğü gözetiminde gerçekleşeceği, cesetlerin muhafaza ve taşınmasının ise Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından sağlanacağı kaydedildi. Bugünkü takas kapsamında 9 HTŞ mensubuna karşılık 5 Hizbullah üyesinin cenazesinin teslim edileceği aktarıldı.

Arsal'da Hizbullah ile HTŞ güçleri arasında yaşanan 6 günlük çatışmaların ardından 27 Temmuz Perşembe günü ilan edilen anlaşma kapsamında ateşkes sağlanmış ve anlaşmanın diğer maddeleri üzerinde görüşmelerin devam ettiği duyurulmuştu.

Hizbullah ile HTŞ arasındaki çatışmaların yaşandığı Arsal bölgesi, dün, yerel ve uluslararası basın tarafından görüntülenmişti. Hizbullah'a ait çok sayıda kontrol noktası ve askeri kampların bulunduğu bölgede, Lübnan ordusuna ait herhangi bir askeri birimin olmaması dikkati çekmişti.

Yaklaşık yüzde 90'ının Hizbullah kontrolünde olduğu bölgede, perşembe günü sabah saatlerinde başlayan ateşkese rağmen gerginlik devam ediyor.

ARSAL OPERASYONU

Hizbullah, Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kırsalı ile Suriye içinde yer alan Kalemun ve Filita hattındaki silahlı gruplardan HTŞ'ye karşı, Suriye rejiminin hava desteğiyle 21 Temmuz Cuma günü askeri operasyon başlatmıştı.

Lübnan ordusunun katılmadığı çatışmalar 6 gün sürmüş ve 27 Temmuz'da ateşkes ilan edilmişti. Hizbullah'a yakın kaynaklar askeri kayıplar hakkında net sayı vermezken, HTŞ çok sayıda Hizbullah militanının öldürüldüğünü iddia etmişti.

Ateşkes anlaşmasına göre, "HTŞ mensuplarının aileleriyle Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e çekilmesine karşılık, HTŞ tarafından kaçırılan Hizbullah üyelerinin serbest bırakılması" öngörülüyor.

Bununla birlikte HTŞ elinde "8 Hizbullah mensubu" bulunduğunu ileri sürerken Hizbullah ise kaçırılan militanlarının sayısı hakkında bilgi vermiyor.